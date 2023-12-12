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Повлиял ли сбой у "Киевстар" на связь на фронте: что говорят в ВСУ

Вторник 12 декабря 2023 16:06
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Повлиял ли сбой у "Киевстар" на связь на фронте: что говорят в ВСУ Фото: повлиял ли сбой в "Киевстар" на связь на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военные на линии фронта используют несколько иную связь, в связи с чем масштабный сбой у мобильного оператора "Киевстар" не стал помехой для них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью. На данный момент это не имеет влияния на ситуацию, на действия военнослужащих абсолютно. В принципе для гражданских граждан это, возможно, приносит неудобства, а вот для военнослужащих это не имеет никакого значения", - рассказал Фитьо.

Сбой в "Киевстар"

Сегодня, из-за хакерской атаки, произошел масштабный технический в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Вследствие сбоя по всей стране фиксируется отсутствие мобильной связи. В частности не работают интернет, сайт оператора, а также официальное приложение.

Сбой у мобильного оператора привел и к другим проблемам, в том же числе, которые связаны с уличным освещением, работой "горячих линий", терминалов, банкоматов и оплатой проезда.

Подробнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда восстановят связь".

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