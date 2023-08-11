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Атака на Киев: обломки ракет упали в двух районах столицы

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Киев, Пятница 11 августа 2023 11:53
Атака на Киев: обломки ракет упали в двух районах столицы Фото: во время атаки на Киев обломки ракет упали в двух районах города (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время сегодняшней ракетной атаки России на Киев падение обломков было зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщается, в Оболонском районе города обломки рухнули на территорию детской больницы. Повреждений, возгораний и пострадавших нет.

Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района. Экстренные службы обследовали ситуацию. В настоящее время возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших и травмированных нет.

Ракетная атака РФ на Киев

Напомним, сегодня в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" из МиГ-31К в направлении Киевской области. Вскоре в Киеве сообщили о нескольких взрывах, работала ПВО.

В Винницкой и Хмельницкой областях также сообщили о взрывах.

Впоследствии местные власти сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе Киева. Кроме того, в этом районе обломки упали на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Детальнее о сегодняшней масштабной тревоге в стране - читайте в материале РБК-Украина.

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