RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Атака на Киев: растет количество пострадавших, под завалами могут быть люди

Иллюстративное фото: спасательная операция на месте атаки(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 25 ноября и рано утром российские оккупационные войска ракетами и беспилотниками атаковали столицу Украины. Не обошлось без последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Рано утром 25 ноября в Киеве произошло несколько чрезвычайных происшествий, связанных с разрушениями нежилых помещений в Святошинском и Дарницком районах.

При этом по информации мэра столицы Виталия Кличко, под завалами в Святошинском районе могут находиться люди, поэтому на место срочно выехали экстренные службы, включая спасателей ГСЧС, медицинские бригады и аварийные команды.

Параллельно в Дарницком районе зафиксировано попадание в другое нежилое помещение. Спасательные и медицинские бригады также направляются туда для оценки ситуации и оказания помощи.

Кроме того, стоит отметить, что по последним данным медиков, в столице уже зафиксировано 9 пострадавших, среди которых есть один ребенок. Трех взрослых госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

Мэр Киева призвал жителей держаться подальше от опасных зон и следить за обновлениями от официальных служб.

Сейчас экстренные службы работают в усиленном режиме, проводят разбор конструкций и эвакуацию возможных пострадавших, чтобы минимизировать риски для людей.

Власти района обеспечивают координацию аварийно-спасательных работ и просят граждан сообщать о любой информации, которая может помочь в спасательной операции.

Ситуация остается тревожной, и спасательные работы продолжаются в усиленном режиме.

 

Атака на Киев

В ночь на 25 ноября российские оккупационные силы осуществили ракетные и беспилотные удары по Киеву, вызвав разрушения в нескольких районах столицы.

По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, пострадали Дарницкий, Святошинский, Печерский и Днепровский районы.

В Печерском и Днепровском районах удары пришлись непосредственно по жилым домам. В частности, в Печерском районе попадание зафиксировано в 22-этажном доме: повреждения охватили 4-7 этажи, информации о пострадавших пока нет.

В Днепровском районе ракеты попали в 9-этажку, где на верхних этажах возник пожар, его ликвидацией занимаются спасательные службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дроновРакетная атака