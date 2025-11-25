Атака на Киев: растет количество пострадавших, под завалами могут быть люди

Рано утром 25 ноября в Киеве произошло несколько чрезвычайных происшествий, связанных с разрушениями нежилых помещений в Святошинском и Дарницком районах.

При этом по информации мэра столицы Виталия Кличко, под завалами в Святошинском районе могут находиться люди, поэтому на место срочно выехали экстренные службы, включая спасателей ГСЧС, медицинские бригады и аварийные команды.

Параллельно в Дарницком районе зафиксировано попадание в другое нежилое помещение. Спасательные и медицинские бригады также направляются туда для оценки ситуации и оказания помощи.

Кроме того, стоит отметить, что по последним данным медиков, в столице уже зафиксировано 9 пострадавших, среди которых есть один ребенок. Трех взрослых госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

Мэр Киева призвал жителей держаться подальше от опасных зон и следить за обновлениями от официальных служб.

Сейчас экстренные службы работают в усиленном режиме, проводят разбор конструкций и эвакуацию возможных пострадавших, чтобы минимизировать риски для людей.

Власти района обеспечивают координацию аварийно-спасательных работ и просят граждан сообщать о любой информации, которая может помочь в спасательной операции.

Ситуация остается тревожной, и спасательные работы продолжаются в усиленном режиме.