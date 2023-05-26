RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака на Киев. Оккупанты запускали ракеты из Каспия, все вражеские цели сбиты

Фото: российские войска ночью нанесли ракетный удар по Киеву, все цели сбиты (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555", - говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что по предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы.

Ночные атаки на Киев

Российские войска усилили атаки ракетами и дронами на столицу. Отмечается, что прошлой ночью войска РФ пытались атаковать столицу и большинство регионов Украины дронами-камикадзе. Оккупанты за несколько часов выпустили 36 БПЛА, силам ПВО удалось сбить все вражеские воздушные цели.

По данным ВСУ, россияне хотели атаковать западные области, однако пытались ударить также и по Киеву. В зоне ответственности воздушного командования "Центр" сбили около 10 беспилотников. Вскоре украинские военные показали, как сбили дрон-камикадзе над Киевом в ночь на 25 мая.

Детальнее о последствиях вчерашней ночной атаки дронов на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВторжение России в Украинуракетный удар