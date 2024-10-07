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Атака "Кинжалов" на Киев: все, что известно о последствиях

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 октября, Российская Федерация (РФ) прибегла к ракетной атаке на Киев. Предварительно, все воздушные цели были уничтожены.

Как рассказывает КГГА, предварительно, во время атаки вражеские носители МиГ-31К применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". 

Сейчас зафиксировано падение обломков в ряде районов, а именно: 

  • Соломенском районе - обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома. Один из обломков упал на территории школы, а остальные - преимущественно на открытой территории. Предварительно, без пострадавших; 
  • Голосеевском районе - обломок повредил крышу автомобиля. Также есть падение обломков на открытой территории. Тоже предварительно без пострадавших; 
  • Шевченковском районе - падение обломков на открытой территории. Без пострадавших. 

"Задействованы все оперативные службы. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - пишет КГГА. 

По словам городского головы Виталия Кличко, в Соломенском районе произошел пожар.

"Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие служи направляются", - написал он. 

Пожар ликвидирован

"Пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет", - написал Кличко. 

Также он добавил, что обломки были обнаружены возле подъезда одного из многоквартирных домов и во дворе частного дома. 

В частности, в Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета.

Обстрел Киева 

Сегодня, 7 октября, в 08:26 в Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о взлете самолета МиГ-31К. Позже стало известно о скоростных целях, которые двигались в направлении Киева и Староконстантинова. Вскоре в столице прогремел взрыв, а в КГГА сообщили об активизации противовоздушной обороны.

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