Атака по Киеву: повреждены "скорые", которые спасали людей

По его данным, по меньшей мере пять автомобилей скорой помощи были повреждены во время обстрела. Речь идет о медицинском транспорте, который уже работал на местах попаданий или двигался к эпицентрам разрушений в разных районах столицы.

"В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева", - сообщил Кличко.

Он добавил, что среди медиков скорой помощи раненых пока нет.

Также мэр Киева Виталий Кличко обнародовал фото одной из поврежденных карет скорой помощи, которая пострадала во время ночной атаки российских дронов и ракет.