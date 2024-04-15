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Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в мировых авиаперевозках

Фото: Атаки Ирана на Израиль привела проблемам с авиасообщением (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах после того, как попытка Ирана нанести удар по Израилю еще больше сократила возможности для самолетов, курсирующих между Европой и Азией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нападение Ирана на Израиль с применением более 300 ракет и беспилотников, большинство из которых были сбиты израильской системой противоракетной обороны, поддерживаемой США, вызвало хаос в авиационной отрасли.

За последние два дня как минимум дюжине авиакомпаний пришлось отменить или изменить маршрут рейсов, включая Qantas, немецкую Lufthansa, United Airlines и Air India.

По словам Марка Зи, основателя OPSGROUP, которая отслеживает воздушное пространство и аэропорты, это было самое большое нарушение авиаперевозок со времени нападения на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

"С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос", - сказал Зи агентству Reuters, добавив, что перебои, вероятно, продлятся еще пару дней.

Последние проблемы с маршрутами являются ударом по отрасли, которая уже сталкивается с множеством ограничений из-за конфликта между Израилем и Хамасом, а также войной России с  Украиной.

Путь с Запада на Восток

Воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, курсирующими между Европой и Азией, и эти перевозчики будут ограничены двумя жизнеспособными альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию, сказал Зи.

Израиль закрыл свое воздушное пространство 14 апреля, а затем вновь открыл его утром 15 апреля. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями.

Крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили 15 апреля, что возобновят работу в регионе после отмены или изменения маршрута некоторых рейсов.

Пока не ясно, повлияют ли последние беспорядки на спрос на пассажиров, который остается высоким, несмотря на продолжающиеся конфликты в Украине и Газе, сказал Брендан Соби, независимый авиационный аналитик.

"Если политическая ситуация и конфликты продолжат обостряться, то в какой-то момент люди начнут беспокоиться о поездках, но пока этого не произошло", - сказал Соби.

 

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран попытался атаковать Израиль с помощью 300 беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

По меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю, вышла из строя. Они либо не вылетели при запусках, либо упали после взлета.

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