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Атака хакеров ГУР на Минобороны России: сайт до сих пор не работает, серверы заблокированы

Иллюстративное фото: Стало известно, какие сервисы Минобороны РФ выведены со строя (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Стало известно, какие сервисы Минобороны РФ выведены со строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В данный момент в результате кибератаки на сервера минобороны РФ, заблокированы:

  • IP телефония;
  • Домены Минобороны РФ;
  • Сайт Минобороны РФ;
  • Серверы использующие программное обеспечение электронного документооборота.

Атака ГУР на серверы Минобороны РФ

Утром 4 марта, хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.

По словам разведчиков, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства.

Получен доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.

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ГУРМинистерство обороны РФ