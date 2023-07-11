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Атака дронов на зерновой терминал в Одесской области: прокуратура начала расследование

Фото: прокуратура начала расследовать атаку дронов на зерновой терминал в Одесской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители начали расследовать российскую атаку дронов на зерновой терминал в Одесской области, которая произошла сегодня, 11 июля, ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру в Facebook.

В прокуратуре напомнили, что россияне ночью ударили дроном-камикадзе “Шахед” по зерновому терминалу, который находится на территории одного из морских портов Одесской области. После атаки там начался пожар

"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - сказано в сообщении правоохранителей.

По их словам, обстрел порта доказывает, что враг и дальше продолжит препятствовать работе "зерновой сделки".

Ночная атака

Напомним, российские оккупанты сегодня, 11 июля, пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

Всего они применили 28 единиц ударных беспилотников, 26 из которых сбили украинские защитники.

Как отметили в КГВА, все дроны, которые летели в сторону Киева, были уничтожены.

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