Атака дронов заблокировала аэропорт в Петербурге: самолет с россиянами сел в Таллинне

Фото: дроны закрыли небо над Петербургом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за ночной атаки дронов аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли. В результате самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха, совершил вынужденную посадку в Таллинне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Рано утром в воскресенье в Таллинне приземлился самолет, полный российских туристов, который направлялся в Санкт-Петербург. Как объясняет издание, причиной вынужденной посадки стала атака дронов, из-за которой временно была заблокирована работа петербургского аэропорта.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллиннского аэропорта Маргот Холтс сообщила, что сегодня в 5:33 утра самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллинне.

Известно, что данный рейс направлялся из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он не мог приземлиться из-за временного закрытия", - добавила она.

Самолет вылетел из Таллинна только в 11:08 и направился в Санкт-Петербург. По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллиннском аэропорту.

Атака на Россию

Напомним, что сегодня, 24 августа, СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины.

Украина смогла нанести ущерб на территории России в нескольких местах, в том числе вызвав пожары в Усть-Луге и рядом с Курской АЭС. В частности над портом Усть-Луга было зафиксировано десять беспилотников. Из-за обломков БПЛА возник пожар.

