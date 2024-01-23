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Атака дронов по Украине: РФ запустила несколько групп "Шахедов"

Фото: РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" для воздушной атаки сегодня вечером, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные уточнили, что речь идет о нескольких группах вражеских барражирующих боеприпасов.

Было зафиксировано движение беспилотников противника в северном направлении.

"Внимание! Несколько групп "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей! Направление движения - северное", - говорится в объявлении.

В указанных областях объявлена воздушная тревога.

Новость дополняется...

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воздушная тревогаАтака дронов