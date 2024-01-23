Атака дронов по Украине: РФ запустила несколько групп "Шахедов"

Российские захватчики снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" для воздушной атаки сегодня вечером, 23 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.
Военные уточнили, что речь идет о нескольких группах вражеских барражирующих боеприпасов.
Было зафиксировано движение беспилотников противника в северном направлении.
"Внимание! Несколько групп "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей! Направление движения - северное", - говорится в объявлении.
В указанных областях объявлена воздушная тревога.
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