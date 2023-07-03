RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака дронов на Сумы: количество жертв и пострадавших возросло

Фото: россияне атаковали Сумы дронами (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Валерия Полищук

В Сумах в результате атаки иранских беспилотников "Шахед" погибли два человека. При этом еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

По данным местных властей, в учреждениях здравоохранения остаются четыре пострадавших, из них две - тяжелые в реанимации, две - средней степени тяжести.

"5 пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были отпущены домой, среди пострадавших один ребенок 5 лет", - говорится в сообщении.

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета".

Сначала было известно об одной жертве и 15 пострадавших.

Из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты часто применяют для своих ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их стране снабжает Иран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойна России против Украины