Атака дронов на Сумы: количество жертв и пострадавших возросло

По данным местных властей, в учреждениях здравоохранения остаются четыре пострадавших, из них две - тяжелые в реанимации, две - средней степени тяжести.

"5 пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были отпущены домой, среди пострадавших один ребенок 5 лет", - говорится в сообщении.

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета".

Сначала было известно об одной жертве и 15 пострадавших.

Из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты часто применяют для своих ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их стране снабжает Иран.

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