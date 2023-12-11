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Атака дронов на юг Украины: вспыхнули пожары, есть повреждения

Фото: в Николаевской области есть повреждения из-за обломков дронов (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 11 декабря атаковала юг Украины 18 дронами-камикадзе. Все "шахеды" сбили, но из-за падения обломков есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram и главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Известно, что российские оккупанты выпустили 18 "шахедов" с территории оккупированного Крыма. Под ударом были южные регионы. Силы противовоздушной обороны сбили в Николаевской области 13 дронов, в Херсонской - 3, в Одесской - 2.

В Николаевской области есть повреждения из-за падения обломков сбитых беспилотников:

  • в Очакове поврежден частный дом;
  • в Куцурубской общине вспыхнул пожар на складе с сельскохозяйственной техникой, его ликвидировали;
  • в Снегиревке вспыхнуло пустое складское помещение на территории агропредприятия.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки нет пострадавших.

 

Фото: в Николаевской области есть повреждения из-за обломков дронов (t.me/SJTF_Odes)

Ночная атака на Украину

Напомним, вчера ужины Воздушные силы сообщали о запуске "шахедов" оккупантами. В Николаевской области раздавались взрывы. Украинские военные сбили все 18 дронов. Прямых попаданий не было.

Также ночью россияне пытались атаковать Киев. Захватчики, предварительно из Брянской области, выпустили 8 баллистических ракет. В Киеве и области работала ПВО. Все вражеские ракеты были уничтожены.

Однако в двух районах столицы есть повреждения из-за падения обломков. Четверо человек пострадали.

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