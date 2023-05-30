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Атака дронов на Москву вскрыла проблемы российского ПВО: мнение эксперта

Фото: российский ЗРК "Панцирь-С" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Атак дронов на Москву 30 мая показала слабые места российской противовоздушной обороны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По словам эксперта, еще в 2022 году многие российские ЗРК "Панцирь-С" были уничтожены в Украине.

"Некоторая их часть и сейчас выведена с территории России, чтобы прикрывать передовые подразделения в зоне боевых действий. Поэтому их недостаточно, чтобы закрывать все воздушное пространство хотя бы вдоль границы с Украиной", - рассказал Коваленко.

Другой вопрос - это эффективность "панцирей". За время войны в Сирии на авиабазе Хмейм они сбивали около 15-17% целей. В отличие от ЗРК Тор-М2, эффективность которых составила около 80-85%. Но последние тоже не хватает, поскольку часть уже уничтожена в Украине, а часть прикрывает оккупационную армию на линии фронта.

"Поэтому Россия не может себя полноценно обеспечить защиту комплексами малого радиуса действия", - отметил эксперт.

Атака дронов на Москву и область 30 мая

В Москве сегодня утром заявили о массированной атаке дронов. БПЛА врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали над областью.

Российские СМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.

В эпицентре атаки дронов на Москву и область оказались имения путинской элиты. Беспилотники упали недалеко от резиденции самого диктатора Владимира Путина, а также у здания министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Стоит отметить, что в воздушных силах Украины уверяют, что атака беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора, и их будет все больше.

О том, кто может стоять за атакой дронов, - читайте в материале РБК-Украина.

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