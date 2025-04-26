Атака дронов на Кропивницкий: под прицелом были склады, идет ликвидация последствий

По словам чиновника, Кропивницкий "пережил очередную вражескую дроновую атаку".

"По состоянию на сейчас, есть информация о разбитых складских помещениях. Работают спасатели", - говорится в публикации руководителя ОВА в Telegram.

Также он отметил, что по предварительной информации, обошлось без жертв.

"Более подробная информация о повреждении имущества - позже", - добавил чиновник.

Обновлено: повреждена башня мобильной связи в области

Позже глава ОВА Райкович рассказал, что в Кировоградской области БПЛА врага повредил башню мобильной связи. Он уточнил, что это произошло в Липняжской общине Новоукаинского района.

"Пострадавших, к счастью, нет", - добавил он.