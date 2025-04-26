Атака дронов на Кропивницкий: под прицелом были склады, идет ликвидация последствий

В Кропивницком в результате российского воздушного удара с применением дронов-камикадзе были повреждены складские помещения. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.
По словам чиновника, Кропивницкий "пережил очередную вражескую дроновую атаку".
"По состоянию на сейчас, есть информация о разбитых складских помещениях. Работают спасатели", - говорится в публикации руководителя ОВА в Telegram.
Также он отметил, что по предварительной информации, обошлось без жертв.
"Более подробная информация о повреждении имущества - позже", - добавил чиновник.
Позже глава ОВА Райкович рассказал, что в Кировоградской области БПЛА врага повредил башню мобильной связи. Он уточнил, что это произошло в Липняжской общине Новоукаинского района.
"Пострадавших, к счастью, нет", - добавил он.
Напомним, вечером накануне, 25 апреля, был зафиксирован запуск дронов-камикадзе со стороны российских захватчиков. Из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Уже около половины первого ночи в Кропивницком было слышно несколько взрывов. В Воздушных силах сообщали о движении нескольких групп ударных БПЛА противника в направлении города.
Добавим, что в местных пабликах писали о работе ПВО на фоне вражеской дроновой атаки.
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