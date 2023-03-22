Атака дронов на Киевскую область. Число погибших возросло

Число погибших в результате ночной атаки дронами по Киевской области возросло до семи человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова.
По его данным, число погибших от попадания российского дрона в здание общежития в Ржищеве с трех человек возросло до семи.
"7 погибших, 9 травмированных в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в одном из районов Киевской области. Среди пострадавших один ребенок", - написал он.
Кроме того, известно, что полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек.
Напомним, что во время ночной атаки дронов россиян в Ржищеве Киевской области были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, где вспыхнул пожар.
Всего во время атаки россияне выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе, из которых 16 удалось сбить.
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