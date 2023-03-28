Атака дронов на Киев: спасатели показали фото последствий удара

"В ночь на 28 марта в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе. В результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС в Киеве, также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали. В результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.