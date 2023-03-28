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Атака дронов на Киев: спасатели показали фото последствий удара

Фото: спасатели показали фото последствий удара РФ по Киеву (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Спасатели ликвидировали последствия атаки российских дронов-камикадзе на Киев, которая произошла ночью 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС в Киеве.

"В ночь на 28 марта в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе. В результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС в Киеве, также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали. В результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Напомним, сегодня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждали о возможной атаке дронов.

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