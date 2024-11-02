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Атака дронов в Черкасской области: повреждено предприятие

Фото: оккупанты атаковали дронами Черкасскую область 2 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Черкасскую область атаковали российские дроны в ночь на 2 ноября. Повреждено предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"По предварительным данным, в результате падения БПЛА на Золотонищине повреждено имущество одного из предприятий", - рассказал он, добавив, что прошло без пострадавших.

Тревога, работа ПВО и сбитие дронов

В целом, по данным главы ОВА, 2 ноября в области началась с тревог, в том числе последняя продолжалась более пяти часов подряд.

"По враждебным воздушным целям работали средства ПВО. Три единицы локационно потеряны", - отметил Табурец.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 70 дронов-камикадзе. ПВО сбила больше половины российских дронов.

В частности, в Киеве тревога объявлялась несколько раз, только за утро - дважды. Повреждения из-за падения обломков дронов обнаружены в шести районах. Двое людей, в том числе полицейский, пострадали.

В Киевской области, где силы ПВО отбивали атаку на подступах к столице, пострадала женщина. Также повреждения из-за падения обломков дронов обнаружены в четырех районах.

Отметим, что на атаку дронов по Украине уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира.

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