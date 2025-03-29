Атака на Днепр: масштабные пожары ликвидированы, пострадавших стало больше

Чрезвычайники рассказали, что массированный дроновый удар со стороны российских оккупантов вызвал в городе масштабные разрушения и пожары.

Так, передали в ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.

Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.

"Возгорания ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС", - проинформировали в Службе.

Обновлено: уточнены последствия

По словам руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, всю ночь в Днепре шла ликвидация последствий массированной атаки "Шахедами".

"Возникшие пожары потушены. В частности, потушили огонь и на территории ресторанного комплекса", - рассказал чиновник.

Он проинформировал, что по последним данным всего пострадал 21 человек: самым молодым среди них - 19 лет, а самому старшему - 74.

"В больницах остаются 13 пострадавших. Медики рядом оказывают всю необходимую помощь", - добавил руководитель ОВА.

Как передал Лысак, по уточненным данным огнем уничтожены 4 частных дома, еще по меньшей мере 10 - повреждены. Повреждены также несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.

Последствия российского дронового удара по Днепру 28 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Дроновый удар по Днепру

Напомним, 28 марта вечером российские захватчики запустили по Украине дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно, что в Днепре прогремели взрывы из-за удара БПЛА противника.

Местная власть сначала сообщила, что в Днепре тогда было известно о 4-х пострадавших, и вспыхнул сильный пожар в ресторанном комплексе.

В Днепропетровской ОВА добавили, что в Днепре также загорелись многоэтажка и частные дома.

Позже выяснилось, что из-за российского удара дронов в Днепре погибли четыре человека, а количество пострадавших возросло до 19.

В ОВА также уточнили, что целями российской атаки стали сугубо гражданские объекты в городе. В Днепре проводили поисково-спасательную операцию.