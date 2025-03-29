Атака на Днепр: масштабные пожары ликвидированы, пострадавших стало больше

В Днепре ликвидировали масштабные пожары после вчерашней атаки дронов. Разрушены дома, авто и спасательная техника, раненых уже 21, погибших - 4 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям( ГСЧС).
Чрезвычайники рассказали, что массированный дроновый удар со стороны российских оккупантов вызвал в городе масштабные разрушения и пожары.
Так, передали в ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.
Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.
"Возгорания ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС", - проинформировали в Службе.
По словам руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, всю ночь в Днепре шла ликвидация последствий массированной атаки "Шахедами".
"Возникшие пожары потушены. В частности, потушили огонь и на территории ресторанного комплекса", - рассказал чиновник.
Он проинформировал, что по последним данным всего пострадал 21 человек: самым молодым среди них - 19 лет, а самому старшему - 74.
"В больницах остаются 13 пострадавших. Медики рядом оказывают всю необходимую помощь", - добавил руководитель ОВА.
Как передал Лысак, по уточненным данным огнем уничтожены 4 частных дома, еще по меньшей мере 10 - повреждены. Повреждены также несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.
Последствия российского дронового удара по Днепру 28 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, 28 марта вечером российские захватчики запустили по Украине дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно, что в Днепре прогремели взрывы из-за удара БПЛА противника.
Местная власть сначала сообщила, что в Днепре тогда было известно о 4-х пострадавших, и вспыхнул сильный пожар в ресторанном комплексе.
В Днепропетровской ОВА добавили, что в Днепре также загорелись многоэтажка и частные дома.
Позже выяснилось, что из-за российского удара дронов в Днепре погибли четыре человека, а количество пострадавших возросло до 19.
В ОВА также уточнили, что целями российской атаки стали сугубо гражданские объекты в городе. В Днепре проводили поисково-спасательную операцию.
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