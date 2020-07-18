Атака на акаунти відомих людей: у Twitter назвали причину

Хакери зламали сторінки американських знаменитостей, отримавши доступ до облікових записів деяких співробітників соціальної мережі Twitter. Для цього хакери застосували методи соціальної інженерії.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії Twitter.

Як пояснили в компанії, хакери за допомогою соціальної інженерії навмисне маніпулювали співробітниками Twitter, щоб отримати від них конфіденційну інформацію.

В результаті "успішної маніпуляції" хакери отримали доступ до внутрішніх інструментів служби підтримки соцмережі Twitter, за допомогою яких змогли змінити паролі до 45 акаунтів.

Нагадаємо, декілька днів тому Twitter-акаунти десятків американських знаменитостей піддалися хакерській атаці. Жертвами хакерів стали Ілон Маск, Білл Гейтц, Барак Обама, Каньє Уест, Джо Байден та інші відомі американці.

Хакери розмістили на їх сторінка у соцмережі рекламу криптовалюти. За цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

Після хакерської атаки Twitter заблокував всі акаунти, які змінювали паролі в останні 30 днів.