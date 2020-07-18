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Атака на акаунти відомих людей: у Twitter назвали причину

США, Субота 18 липня 2020 20:36
Атака на акаунти відомих людей: у Twitter назвали причину
Фото: хакерська атака (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Хакери заволоділи даними деяких співробітників

Хакери зламали сторінки американських знаменитостей, отримавши доступ до облікових записів деяких співробітників соціальної мережі Twitter. Для цього хакери застосували методи соціальної інженерії.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії Twitter.

Як пояснили в компанії, хакери за допомогою соціальної інженерії навмисне маніпулювали співробітниками Twitter, щоб отримати від них конфіденційну інформацію.

В результаті "успішної маніпуляції" хакери отримали доступ до внутрішніх інструментів служби підтримки соцмережі Twitter, за допомогою яких змогли змінити паролі до 45 акаунтів.

Нагадаємо, декілька днів тому Twitter-акаунти десятків американських знаменитостей піддалися хакерській атаці. Жертвами хакерів стали Ілон Маск, Білл Гейтц, Барак Обама, Каньє Уест, Джо Байден та інші відомі американці.

Хакери розмістили на їх сторінка у соцмережі рекламу криптовалюти. За цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

Після хакерської атаки Twitter заблокував всі акаунти, які змінювали паролі в останні 30 днів.

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