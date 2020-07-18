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Атака на аккаунты знаменитостей: в Twitter назвали причину

США, Суббота 18 июля 2020 20:36
Атака на аккаунты знаменитостей: в Twitter назвали причину
Фото: хакерская атака (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Хакеры завладели данными некоторых сотрудников

Хакеры взломали страницы американских знаменитостей, получив доступ к аккаунтам некоторых сотрудников социальной сети Twitter. Для этого хакеры применили методы социальной инженерии.

Об этом говорится в официальном заявлении компании Twitter.

Как пояснили в компании, хакеры с помощью социальной инженерии умышленно манипулировали сотрудниками Twitter, чтобы получить от них конфиденциальную информацию.

В результате "успешной манипуляции" хакеры получили доступ к внутренним инструментам службы поддержки соцсети Twitter, с помощью которых смогли изменить пароли от 45 аккаунтов.

Напомним, несколько дней назад Twitter-аккаунты десятков американских знаменитостей подверглись хакерской атаке. Жертвами хакеров стали Илон Маск, Билл Гейтц, Барак Обама, Канье Уэст, Джо Байден и другие известные американцы.

Хакеры разместили на их страница в соцсети рекламу криптовалюты. За этот инцидент компании Twitter грозит крупный штраф.

После хакерской атаки Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли в последние 30 дней.

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