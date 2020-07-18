Атака на аккаунты знаменитостей: в Twitter назвали причину

Фото: хакерская атака (РБК-Украина)

Хакеры завладели данными некоторых сотрудников

Хакеры взломали страницы американских знаменитостей, получив доступ к аккаунтам некоторых сотрудников социальной сети Twitter. Для этого хакеры применили методы социальной инженерии.

Об этом говорится в официальном заявлении компании Twitter.

Как пояснили в компании, хакеры с помощью социальной инженерии умышленно манипулировали сотрудниками Twitter, чтобы получить от них конфиденциальную информацию.

В результате "успешной манипуляции" хакеры получили доступ к внутренним инструментам службы поддержки соцсети Twitter, с помощью которых смогли изменить пароли от 45 аккаунтов.

Напомним, несколько дней назад Twitter-аккаунты десятков американских знаменитостей подверглись хакерской атаке. Жертвами хакеров стали Илон Маск, Билл Гейтц, Барак Обама, Канье Уэст, Джо Байден и другие известные американцы.

Хакеры разместили на их страница в соцсети рекламу криптовалюты. За этот инцидент компании Twitter грозит крупный штраф.

После хакерской атаки Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли в последние 30 дней.