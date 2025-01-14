Атака 14 января. На Саратовском НПЗ поражены два резервуара: спутниковый снимок
В результате массированной атаки дронов по территории Российской Федерации пострадал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Спутниковый снимок подтверждает поражение резервуаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Схемы".
Сообщается, что дроны поразили по меньшей мере два резервуара на Саратовском НПЗ.
Фото: спутниковый снимок Planet Labs территории Саратовского НПЗ (t.me/cxemu)
Этот завод находится на недалеко от авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160. Эти стратегические бомбардировщики российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.
Что известно о масштабной атаке
Саратов стал лишь одним из мест, которое попало под массированную атаку. Российские паблики выкладывали видео с крупным пожаром на промышленном объекте.
Под раздачу снова попал Энегельс, где только вчера спустя пять дней смогли потушить нефтебазу. По данным российских Telegram-каналы, в результате очередного налета дронов там снова горит нефтебаза. Сообщалось о минимум двух попаданиях.
Также беспилотники атаковали завод в Казани - столице Татарстана. Это предприятие является стратегическим объектом и производит материалы для военной техники, оружия и комплектующих.
Кроме того, россияне жаловались на ракетную атаку на Брянск. Сообщалось об атаке на Брянский химический завод и завод "Кремний".
Подробнее о последствиях атаки читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Напомним, источники РБК-Украина подтвердили, что массированная атака в ночь на 14 января была спецоперацией СБУ и Сил обороны.
По их данным, кроме вышеперечисленного, были поражены Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады ФАБ, КАБ, крылатых ракет на аэродроме "Энгельс".
"Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности России вести войну в Украине", - добавил источник.
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