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Атака 14 января. На Саратовском НПЗ поражены два резервуара: спутниковый снимок

Саратов, Вторник 14 января 2025 20:18
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Атака 14 января. На Саратовском НПЗ поражены два резервуара: спутниковый снимок Фото: российское МЧС пережило самую напряженную ночь с начала войны против Украины (t.me/mchs_official)
Автор: Данила Крамаренко

В результате массированной атаки дронов по территории Российской Федерации пострадал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Спутниковый снимок подтверждает поражение резервуаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Схемы".

Сообщается, что дроны поразили по меньшей мере два резервуара на Саратовском НПЗ.

Атака 14 января. На Саратовском НПЗ поражены два резервуара: спутниковый снимок

Фото: спутниковый снимок Planet Labs территории Саратовского НПЗ (t.me/cxemu)

Этот завод находится на недалеко от авиабазы ​​стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160. Эти стратегические бомбардировщики российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

Что известно о масштабной атаке

Саратов стал лишь одним из мест, которое попало под массированную атаку. Российские паблики выкладывали видео с крупным пожаром на промышленном объекте.

Под раздачу снова попал Энегельс, где только вчера спустя пять дней смогли потушить нефтебазу. По данным российских Telegram-каналы, в результате очередного налета дронов там снова горит нефтебаза. Сообщалось о минимум двух попаданиях.

Также беспилотники атаковали завод в Казани - столице Татарстана. Это предприятие является стратегическим объектом и производит материалы для военной техники, оружия и комплектующих.

Кроме того, россияне жаловались на ракетную атаку на Брянск. Сообщалось об атаке на Брянский химический завод и завод "Кремний".

Подробнее о последствиях атаки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Напомним, источники РБК-Украина подтвердили, что массированная атака в ночь на 14 января была спецоперацией СБУ и Сил обороны.

По их данным, кроме вышеперечисленного, были поражены Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады ФАБ, КАБ, крылатых ракет на аэродроме "Энгельс".

"Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности России вести войну в Украине", - добавил источник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Валерий Саратов НПЗ Война России против Украины
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