Астрономи відкрили в Сонячній системі "океанічну" планету

Ілюстративне фото (NASAJPL-Caltech)

Під поверхнею Церери існує майже "вічний" підлідний океан

Сліди вивержень кріовулканів на Церері допомогли вченим довести, що під поверхнею цієї карликової планети існує майже "вічний" підлідний океан, заповнений густим "розсолом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Geophysical Research Letters.

Як повідомляється, дослідники проаналізували дані про кратері Оккатор, зроблені космічним апаратом NASA Dawn, який вивчав карликову планету з орбіти починаючи з березня 2015 року і по жовтень 2018 року.

Оккатор шириною 57 миль (92 кілометри) демонструє вражаючі яскраві плями, які, як визначили члени команди Томаса, є солями, що залишилися після випліскування солоної води в космос.

Ця вода, ймовірно, спочатку була крижаною оболонкою планети, яка розтанула близько 20 мільйонів років тому.

Також була виявлена незвичайна пірамідальна гора Ахуна, що височіє над Церерою на чотири кілометри. Згодом було з'ясовано, що Ахуна насправді є древнім, вже "згаслим" криовулканом.

Вчені також встановили, що сублімація відбулася ще чотири мільйони років тому. Це ймовірний вік найбільш молодих відкладень на дні Оккатора. У той же час вчені ламають голови над тим, що відбувалося у період до 16 мільйонів років з моменту танення льодового оболонки.

Нагадаємо, вчора Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору офіційно заявило про те, що місія марсохода Opportunity завершена.

Раніше РБК-Україна писало, що космічний зонд New Horizons досяг астероїда Ultima Tule, який знаходиться на межі Сонячної системи.