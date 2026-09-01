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Астрономы открыли планету, которой всего две недели: как это возможно

19:12 01.09.2026 Вт
2 мин
Редкая космическая аномалия?
aimg Ольга Завада
Ученых удивила аномально легкая экзопланета (фото: R. Hurt, K. Miller/NASA)

Астрономы обнаружили младшую экзопланету, найденную транзитным методом. Для сравнения: если бы Земле было 50 лет, новооткрытой планете исполнилось бы всего две недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Что известно о новом космическом теле?

Объект получил официальные обозначения IRAS 04125+2902b и TIDYE-1b. Он вращается вокруг протозвезды в звездном питомнике, где обычно новорожденные планеты скрыты плотными облаками пыли и газа в течение 10 миллионов лет.

Рассмотреть планету удалось благодаря редкому геометрическому совпадению.

Факторы:

Смещение диска: внутренняя часть пылевого диска звезды опустела, а внешний диск оказался наклоненным к Земле плашмя.

Орбита планеты: траектория движения TIDYE-1b проходит "на ребро" по отношению к Земле - это позволило астрономам четко увидеть ее прохождение на фоне диска звезды.

Фиксация сигнала: космический телескоп NASA TESS уловил периодические колебания света каждые 8,83 дня.

Для подтверждения сигнала учёные использовали специализированный ИИ-алгоритм Notch, выделивший слабые прохождения из турбулентных данных молодой звезды.

Читайте больше: Конец Земли неизбежен: астрономы назвали 4 сценария гибели планеты

Аномальный "легковик" среди гигантов

По своим габаритам TIDYE-1b почти достигает размеров Юпитера – ее радиус составляет примерно 10,7 радиуса Земли. Однако масса объекта составляет менее 30 процентов от массы Юпитера.

Такая низкая плотность объясняется особенностями эволюции:

Раздутая атмосфера: планета имеет толстую, разогретую водородную оболочку, еще не успевшую сжаться или остыть.

Будущая трансформация : ученые прогнозируют, что в течение сотен миллионов лет большая часть этой атмосферы рассеется, и планета сожмется до размеров субнептуна или суперземли.

Главной загадкой для астрономов остается острый угол наклона орбиты планеты относительно окружающего диска.

Среди возможных причин астрофизики рассматривают гравитационное влияние соседней звезды, внутреннюю миграцию планеты или приток газа из соседних космических облаков.

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