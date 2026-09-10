Астрономы разгадали парадокс ранней Вселенной: что показала галактика Y1

Аномальный вес космического пространства

В то время как в Млечном Пути ежегодно рождается материя, эквивалентная только одной солнечной массе, в новооткрытом космическом регионе этот показатель достигает почти 180 солнечных масс ежегодно.

Объект насыщен пылью, газом и мощным излучением, создающим условия для активного слипания частиц. Сделать это открытие удалось благодаря комплексу телескопов ALMA в пустыне Чили.

Ученым пришлось заглянуть на 13 миллиардов световых лет вглубь космоса, наблюдая события, которые происходили лишь спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Масштабируемая туманность Ориона

Галактика, оказавшаяся в центре внимания астрономов, получила название Y1. Она является самой отдаленной галактикой, в которой когда-либо фиксировали космическую пыль.

Ей присущи

Интенсивное излучение - кроме пыли, Y1 излучает колоссальное количество инфракрасного тепла.

Высокая динамика - газы и пыль внутри разогреты до высоких температур, поэтому двигаются и слипаются значительно быстрее;

Аналогия с Млечным Путем - процессы напоминают туманности Ориона или Киля, но в гораздо большем масштабе.

Однако столь высокий темп не может продолжаться бесконечно - запасы газа и пыли для формирования звезд у Y1 должны истощиться относительно быстро .

Разгадка древнего парадокса

Открытие Y1 может решить давнюю загадку астрофизики. Ранее считалось, что некоторые ранние галактики содержали слишком много пыли для своего возраста, ведь пыль обычно образуется только после того, как звезды проживают свой цикл и взрываются.

Находка Y1 доказывает, что предварительные расчеты могли быть некорректными: небольшое количество чрезвычайно горячей пыли (как у Y1) создает такой же оптический сигнал при наблюдении, как и гораздо большие объемы холодной пыли.

Это объясняет, как первые галактики смогли развиться до значительных размеров за относительно короткое по космическим меркам время.