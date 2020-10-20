AstraZeneca відновить випробування вакцини на цьому тижні, - Reuters

Фото: вакцина від коронавіруса (freepik)

Україна веде переговори про поставку вакцини з цією компанією

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca може відновити випробування вакцини від коронавірусу в США вже на цьому тижні. Це пов'язано з закінченням аналізу захворювання одного з учасників процесу, через якого у вересні перервали випробування.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Поки невідомо, яку характеристику хвороби представить Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA).

За їх словами, управління також зажадало від дослідників внести інформацію про інцидент із захворюванням одного з волонтерів угоду, яку підписують учасники дослідження. Представники FDA поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

Третя фаза випробувань вакцини, яку AstraZeneca розробляє спільно з вченими з Оксфордського університету, почалася в США наприкінці серпня. Випробування призупинили 14 вересня у зв'язку з вивченням обставин появи побічного ефекту в однієї з учасниць тестування у Великобританії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що а мериканська компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. До цього компанія уклала контракт з Євросоюзом на поставку вакцини від COVID-19.

Крім цього, американська фармацевтична компанія Eli Lilly також призупинила випробування ліків проти коронавірусу з допомогою антитіл через можливі проблеми з безпекою.

За даними ВООЗ, у світі 8 компаній перебувають на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.