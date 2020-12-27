У AstraZeneca максимально підвищили ефективність своєї вакцини від COVID

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

Розробники британської вакцини від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників. Зараз ефективність вакцини перевищує 90%.

Про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив виконавчий директор компанії Паскаль Соріо.

При цьому подробиці у компанії не стали розкривати, заявивши, що незабаром буде оприлюднено детальну доповідь.

"Ми вважаємо, що нам вдалося знайти формулу успіху і спосіб вийти на настільки ж високі показники ефективності, як у всіх інших, після введення двох доз. Більше сказати вам не можу", - сказав Соріо.

Також він зазначив, що AstraZeneca хоче провести оцінку ефективності вакцини проти нового штаму коронавірусу, який був виявлений в Британії.

"Поки ми вважаємо, що вакцина буде залишатися ефективною (проти нового штаму - ред.). Однак ми не може бути в цьому впевнені, так що збираємося це перевірити", - додав Соріо.

Нагадаємо, на початку грудня компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом опублікували результати останнього етапу випробування вакцини проти коронавірусу. Вони показали середню ефективність препарату в 70% випадків.

Пізніше з'явилася інформація, що AstraZeneca планує підвищити ефективність своєї вакцини за рахунок російського препарату "Супутник V".

Раніше РБК-Україна писало, що на початку січня влада Британії планують приступити до вакцинації препаратом AstraZeneca.

Зазначимо, ефективність вакцини компаній Pfizer і BioNTech оцінюється в 95%. Препарат компанії Moderna був ефективний у 94,5% випадків.