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AstraZeneca хоче підвищити ефективність вакцини за рахунок "Супутник V"

Лондон, П'ятниця 11 грудня 2020 18:57
AstraZeneca хоче підвищити ефективність вакцини за рахунок "Супутник V"
Фото: AstraZeneca допрацює свою вакцину (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca має намір доопрацювати свою вакцину від COVID-19 з допомогою російської "Супутник V". Найближчим часом почнуться клінічні дослідження.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що AstraZeneca приступає до випробувань своєї вакцини в комбінації зі "Супутник V". Компанія має намір з'ясувати, чи можна підвищити ефективність кінцевого продукту.

Очікується, що випробування почнуться до кінця року. При цьому Росія заявила, що в разі досягнення високої ефективності хоче виробляти нову вакцину спільно. AstraZeneca на даний момент розглядає, як можна комбінувати обидві вакцини. Випробування будуть проводитися на людях старше 18 років.

Reuters зазначає, що російські розробники "Супутник V" заявляють про ефективність вище 90%, що вище 70% у AstraZeneca, і порівняльно з американськими конкурентами Pfizer і Moderna.

Голова британської цільової групи по вакцинам Кейт Бінгхем зазначила, що наступного року почнуться випробування з використанням комбінацій різних видів вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca завершила випробування на позначці 70% ефективності.

Раніше також Туреччина відмовилася від закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

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