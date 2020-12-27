В AstraZeneca максимально повысили эффективность своей вакцины от COVID

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Разработчики британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата к максимальным показателям. Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.

Об этом в интервью The Sunday Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

При этом подробности в компании не стали раскрывать, заявив, что в скором времени будет обнародован подробный доклад.

"Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз. Больше сказать вам не могу", - сказал Сорио.

Также он отметил, что AstraZeneca хочет провести оценку эффективности вакцины против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Британии.

"Пока мы считаем, что вакцина будет оставаться эффективной (против нового штамма - ред.). Однако мы не может быть в этом уверены, так что собираемся это проверить", - добавил Сорио.

Напомним, в начале декабря компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом опубликовали результаты последнего этапа испытания вакцины против коронавируса. Они показали среднюю эффективность препарата в 70% случаев.

Позже появилась информация, что AstraZeneca планирует повысить эффективность своей вакцины за счет российского препарата "Спутник V".

Ранее РБК-Украина писало, что в начале января власти Британии планируют приступить к вакцинации препаратом AstraZeneca.

Отметим, эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech оценивается в 95%. Препарат компании Moderna был эффективен в 94,5% случаев.