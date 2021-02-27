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AstraZeneca хоче до осені розробити нове покоління вакцини від COVID

Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія AstraZeneca і Оксфордський університет хочуть до осені розробити нове покоління своєї вакцини від COVID. Очікується, що це допоможе боротися з новими штамами коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос, передає Reuters.

"Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто вже в цьому році", - прокоментував Пангалос можливість створення нового покоління вакцини.

За його словами, цей графік враховує лабораторні роботи і клінічні дослідження, які потрібні для тестування нових препаратів.

У той же час директор Оксфордської вакцини групи Ендрю Поллард вважає, наступне покоління вакцини буде ефективним проти британського варіанту COVID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія зупиняє масову вакцинацію від COVID через перебоїв поставок від AstraZeneca.

А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий зробити щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca.

"У світлі останніх наукових досліджень ефективність вакцини AstraZeneca доведено. Моя черга прийде, у мене є час. Якщо мені запропонують цю вакцину, я, звичайно, прийму її", - зазначив він.

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