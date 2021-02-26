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Болгарія зупиняє масову вакцинацію від COVID через перебої в поставках

Новость на русском → Софія, П'ятниця 26 лютого 2021 18:09
Болгарія зупиняє масову вакцинацію від COVID через перебої в поставках Фото: вакцина AstraZeneca (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Болгарія зупиняє масову вакцинацію від COVID. Це пов'язано з тим, що країна отримає тільки 40% замовленої вакцини AstraZeneca, але саме на цій вакцині базується урядова програма імунізації.

Про це пише Euractiv.

Повідомляється, щоб заповнити нестачу вакцини, Болгарія отримає 1 млн доз вакцини Pfizer / BioNTech з Франції та Німеччини.

Тиждень тому уряд дозволив вакцинуватися всім громадянам, що значно прискорило процес. На сьогодні понад 100 000 осіб отримали перше щеплення - це близько 2% дорослого населення.

Прем'єр-міністр Бойко Борисов вже пожалівся на те, що країна сплатила вакцину AstraZeneca, але компанія не виконує контракт. Зокрема, з понад 450 000 замовлених доз доставили близько 170 000.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль надасть Україні 10 млн доз COVID-вакцини Pfizer. Проект контракту ще має погодити Міністерство охорони здоров'я. Партію вже готують до поставки.

Також стало відомо, що Індонезія дозволила приватну схему вакцинації від COVID.

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