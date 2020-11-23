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ВООЗ розраховує оцінити ефективність вакцини AstraZeneca на початку 2021 року

Женева, Понеділок 23 листопада 2020 19:49
ВООЗ розраховує оцінити ефективність вакцини AstraZeneca на початку 2021 року
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують випробувати ефективність вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca на початку наступного року. Попередні результати досліджень обнадіюють.

Про це заявила головний учений ВООЗ Сум'я Свамінатан під час брифінгу.

Вона зазначила, що зараз необхідно також заохочувати завершення випробувань та інших вакцин проти COVID-19, оскільки важливо мати різні препарати з різними умовами доставки та зберігання.

"Нам потрібні різні вакцини, які будуть краще орієнтовані на різні групи, а також будуть мати різні умови зберігання і доступності", - сказала Свамінатан.

Нагадаємо, сьогодні британська компанія Аstrazeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавіруса в 70%. Однак дослідження вакцини триває.

Також голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус відреагував на позитивні новини про просування у розробці вакцин він коронавіруса. Гебреісус розраховує, що вакцина допоможе покласти край пандемії COVID-19.

Крім цього, РБК-Україна писало, що після перших випробувань, ефективність вакцини компаній Pfizer і BioNTech склала 95%.

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