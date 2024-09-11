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"Астон Мартин" нацелился на Ферстаппена после перехода Ньюи

Фото: Эдриан Ньюи и Макс Ферстаппен могут посотрудничать в новой команде (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Британская конюшня Формулы-1 "Астон Мартин" стремится возобновить союз конструктора Эдриана Ньюи и трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlanetF1.

Владелец команды Лоуренс Стролл стремится подойти во всеоружии к сезону-2026 Королевы автоспорта. В это время произойдут фундаментальные изменения в регламенте чемпионата.

Накануне "Астон Мартин" объявил о переходе британского инженера Ньюи. Он приступит к работе в британской конюшне весной 2025 года. Главной задачей культового конструктора станет как раз подготовка к регламентным изменениям.

Тем временем руководство команды сосредоточится на кадровом усилении. Главный акционер "Астон Мартина" готов пожертвовать местом собственного сына в F1 ради приглашения Ферстаппена. Нидерландец якобы недоволен уходом Ньюи из "Ред Булла" и предпочел бы воссоединиться с создателем чемпионских болидов.

Кто такой Макс Ферстаппен

Нидерландский гонщик, уроженец бельгийской провинции Лимбург. Сын пилота 90-х Йоса Ферстаппена ("Бенеттон", "Симтек", "Эрроуз", "Тиррелл", "Стюарт", "Минарди").

В молодежную команду Red Bull попал в 2014 году и сразу стал тест-пилотом резервной команды – "Торо Россо". В сезоне-2015 дебютировал на уровне F1 и набрал 49 очков для второй команды "красных быков". Посреди сезона-2016 перебрался в "Ред Булл" и сумел одержать дебютную победу в первом же гран-при.

Трехкратный чемпион Королевских автогонок (2021, 2022, 2023). В общей сложности провел 201 гонку в Формуле-1, в которых одержал 61 победу и 108 раз взошел на подиум. Встречается с Келли Пике – дочерью 3-кратного чемпиона мира Нельсона Пике и бывшей российского пилота Даниила Квята.

К слову, ранее пилот "Хааса" Магнуссен получил дисквалификацию на Гран-при Азербайджана.

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