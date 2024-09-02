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Главный хулиган Формулы-1 нарвался на дисквалификацию: кто его заменит

Монцо, Понедельник 02 сентября 2024 11:00
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Главный хулиган Формулы-1 нарвался на дисквалификацию: кто его заменит Фото: Кевин Магнуссен заработал и зачетные, и штрафные очки в Монце (x.com/HaasF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Пилот конюшни Королевы автоспорта "Хаас" Кевин Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана из-за систематических дисциплинарных нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИА.

31-летний датчанин получит лишний отдых посреди сезона Формулы-1. Баку 13-15 сентября он сможет посетить только в статусе зрителя.

Магнуссен во время Гран-при Италии столкнулся с гонщиком "Альпин" Пьером Гасли и получил 10-секундный штраф. Тем не менее, пилот "Хааса" удержался в топ-10 по итогам гонки и принес в копилку команды 1 очко. В то же время стюарды насчитали 2 штрафных балла датчанину.

В суперлицензии Магнуссена собралось 12 пунктов за 12 месяцев, поэтому он автоматически дисквалифицирован на следующий этап чемпионата. На Гран-при Азербайджана основного пилота заменит резервист Оливер Берман. Британец в этом году подменял Карлоса Сайнса за рулем "Феррари" в Саудовской Аравии и финишировал на 7-й позиции.

Кто такой Оливер Берман

Уроженец Челмсфорда, воспитанник академии "Феррари". Чемпион итальянской Формулы-4 и ADAC Формулы-4 (оба титула – 2021).

Проводит второй сезон в Формуле-2 за "Прему". В дебютный год одержал 3 победы, а в этом году выиграл всего два спринта (Австрия, Италия). В 2023-м стал тест-пилотом "Феррари" и "Хааса", а в 2025 году будет основным гонщиком американской конюшни.

Фанат криминального сериала "Во все тяжкие" и футбольный болельщик. Ради участия в молодежной программе Скудерии бросил школу в 16 лет.

К слову, ранее "Альпин" назвала второго пилота на следующий сезон.

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