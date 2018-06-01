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Український тренер Григорчук очолив "Астану"

НовиниСпорт    01.06.2018 - 15:32
Фото: Роман Григорчук (fca.kz)
Фото: Роман Григорчук (fca.kz)

Умови контракту невідомі

Українець Роман Григорчук призначений головним тренером чинного чемпіона Казахстану ФК "Астана". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди з 53-річним фахівцем не уточнюються.

На цій посаді Григорчук змінив Григорія Бабаяна, який працював в клубі з березня.

Григорчук має досвід роботи з клубами в груповій стадії Ліги Європи, куди чотири рази виводив три різних клуби: латвійський "Венспілс", український "Чорноморець", азербайджанську "Габалу" (двічі). У сезоні 2013/2014 разом з одеським клубом вийшов в 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов оголосив про підписання нового контракту з головним тренером "гірників" Паулу Фонсека.

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Теги публікації: Астана, тренер, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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