Український тренер Григорчук очолив "Астану"

Умови контракту невідомі
Українець Роман Григорчук призначений головним тренером чинного чемпіона Казахстану ФК "Астана". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі угоди з 53-річним фахівцем не уточнюються.
На цій посаді Григорчук змінив Григорія Бабаяна, який працював в клубі з березня.
Григорчук має досвід роботи з клубами в груповій стадії Ліги Європи, куди чотири рази виводив три різних клуби: латвійський "Венспілс", український "Чорноморець", азербайджанську "Габалу" (двічі). У сезоні 2013/2014 разом з одеським клубом вийшов в 1/16 фіналу турніру.
Нагадаємо, президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов оголосив про підписання нового контракту з головним тренером "гірників" Паулу Фонсека.