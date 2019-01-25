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Український тренер Григорчук повернувся до роботи з "Астаною"

Новини » Спорт    25.01.2019 - 15:57
Український тренер Григорчук повернувся до роботи з "Астаною"
Фото: Роман Григорчук (fcastana.kz)

Наставник проводить збори казахстанської команди в ОАЕ

Головний тренер "Астани" Роман Григорчук повернувся до виконання своїх обов'язків. Про це повідомив офіційний сайт казахстанського клубу.

Відзначається, що український фахівець вже приєднався до команди в ОАЕ, де проходить навчально-тренувальний збір казахстанської команди.

Про призначення Григорчука "Астана" оголосила 1 червня 2018 року, але 17 серпня українець тимчасово покинув клуб.

Пауза в тренерській кар'єрі була пов'язана з сімейними обставинами. Під час відсутності Романа команду очолював Григорій Бабаян, який привів колектив до чемпіонства Казахстану.

У Лізі Європи "Астана" грала в одній групі з київським "Динамо", але посіла третє місце.

Нагадаємо, колишній гравець національної команди України Руслан Ротань був призначений головним тренером молодіжної збірної України.

Два гравці "Динамо" потрапили в список найперспективніших в Лізі Європи Гол Циганкова став одним з найкращих на груповому етапі Ліги Європи
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