Український тренер Григорчук повернувся до роботи з "Астаною"

Фото: Роман Григорчук (fcastana.kz)

Наставник проводить збори казахстанської команди в ОАЕ

Головний тренер "Астани" Роман Григорчук повернувся до виконання своїх обов'язків. Про це повідомив офіційний сайт казахстанського клубу.

Відзначається, що український фахівець вже приєднався до команди в ОАЕ, де проходить навчально-тренувальний збір казахстанської команди.

Футболисты «Астаны» провели первую тренировку на утс в ОАЭ pic.twitter.com/P4HnU7igxG — Astana FC (@fc_astana) January 15, 2019

Про призначення Григорчука "Астана" оголосила 1 червня 2018 року, але 17 серпня українець тимчасово покинув клуб.

Пауза в тренерській кар'єрі була пов'язана з сімейними обставинами. Під час відсутності Романа команду очолював Григорій Бабаян, який привів колектив до чемпіонства Казахстану.

У Лізі Європи "Астана" грала в одній групі з київським "Динамо", але посіла третє місце.

Нагадаємо, колишній гравець національної команди України Руслан Ротань був призначений головним тренером молодіжної збірної України.