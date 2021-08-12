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Асоціації ВДЕ попередили Раду про незаконність введення нового акцизу на "зелену" енергію

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 17:30
Асоціації ВДЕ попередили Раду про незаконність введення нового акцизу на "зелену" енергію Фото: асоціації ВДЕ попередили Раду про незаконність введення нового акцизу на "зелену" енергію (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Намір уряду запровадити новий акцизний податок для електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, є грубим порушенням чинного законодавства і міжнародних зобов’язань України.


Про це йдеться в заяві директора Європейсько-українського енергетичного агентства Олександри Гуменюк та голови Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова під час наради з головою комітету ВР з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

"Введення акцизного податку буде порушенням гарантій, наданих державою у статті 9-4 закону України "Про альтернативні джерела енергії". Це погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників електричної енергії з ВДЕ, оскільки призведе до збільшення розміру податкових зобов'язань, що повинні сплачуватись такими виробниками "зеленої" енергії, та фактичного вилучення частини їх доходу", - йдеться в повідомленні ЕУЕА.

На робочій зустрічі з депутатами податкового комітету провідні асоціації сектору відновлюваної енергетики виступили категорично проти введення акцизу на незаконного акцизу на "зелену" енергію у розмірі 3,2%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.

Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.

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