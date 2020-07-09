В Асоціації тютюнових виробників заявили про тиск з боку екс-керівництва АМКУ

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Асоціація закликає владу до справедливого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" просить президента, голову Верховної ради та прем'єр-міністра звернути увагу на систематичний тиск, що здійснюється на компанії-члени Асоціації, й можливі негативні наслідки через це як для тютюнового ринку, так і всього державного бюджету України.

Про це йдеться у зверненні Асоціації, копія якого опублікована на офіційній сторінці в Facebook.

Як пояснюють в Асоціації, причина стурбованості викликана спробою покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 рр. на міжнародні компанії - виробників тютюнових виробів, "які за час роботи в Україні інвестували понад 2 млрд долл. в економіку держави, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд грн податків до державного бюджету".

"Загальновідомо, що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету України, який надав відповідні дозволи на концентрацію без проведення консультацій з виробниками та іншими зацікавленими особами. Впродовж майже десятиріччя після цієї консолідації ринку бізнес спільнота спостерігала як Комітет, під тиском громадськості та правоохоронних органів, висував різні, переважно суперечливі, пояснення причин консолідації та намагався перекласти відповідальність на виробників. У результаті на чотирьох виробників був накладений штраф у розмірі 3,1 млрд грн за звинуваченням в нібито "антиконкурентних узгоджених діях", - зазначається в листі.

Крім того, занепокоєння Асоціації викликає й той факт, що 30 червня попереднім керівником Антимонопольного комітету було підписано позовні заяви про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно компаній-членів Асоціації.

"Такі дії зі сторони АМКУ можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України, але практично зупинити постачання легальної тютюнової продукції для понад 7 млн споживачів в Україні та створити умови для безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі", - говориться у зверненні.

В Асоціації виробників вважають позовну заяву необґрунтованою та такою, що суперечить чинному законодавству, адже дія рішення АМКУ від 10.10.2019 р. №697-р та, відповідно, передбачений таким рішенням обов'язок сплатити штраф, зупинені відповідно до ст. 60 Закону "Про захист економічної конкуренції" на період розгляду господарськими судами позовних заяв компаній про визнання такого рішення недійсним.

"Відповідно, на сьогодні у компаній-членів Асоціації відсутній юридичний обов’язок сплатити вказаний штраф, а позов АМКУ про примусове стягнення такого штрафу є необґрунтованим. Міжнародні компанії-члени Асоціації завжди сумлінно дотримуються законодавства та виконують обов’язкові рішення державних органів. У державних органів відсутні будь-які підстави стверджувати, що компанії вчиняють дії, спрямовані на уникнення сплати накладених рішенням АМКУ штрафів", - додають компанії-виробників.

Своєю чергою, Асоціація закликає органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні та просить забезпечити належний правовий процес, дотримання принципів незалежності, об’єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення Комітету в судах.

Нагадаємо, раніше експерт Інституту законодавства при Верховній раді, професор Валерій Воротін заявив, що спроби Антимонопольного комітету оштрафувати найбільших виробників тютюнових виробів на 6,5 млрд грн по так званій "справі про картельну змову тютюнових компаній" суперечать ст. 255 Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти штраф у розмірі 6,5 млрд грн на афілійовані компанії "Філіп Морріс", "Джей ТІ Ай", "Імпериал Тобакко" і "Брітіш Американ Тобакко", а також на компанію "ТЕДІС Украина" у жовтні 2019 року.

Своєю чергою, 3 липня український парламент звільнив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. За постанову проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

В ЗМІ повідомлялось, що президент Володимир Зеленський змусив Юрія Терентьєва написати заяву про відставку, зокрема через штраф, накладений АМКУ на виробників сигарет.