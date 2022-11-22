Associated Press уволило репортера, который написал о падении российской ракеты в Польше

35-летний ЛаПорта был уволен после короткого расследования.

Так, через несколько часов после падения пакет в Польше Associated Press со ссылкой на неназванного старшего чиновника разведки США сообщило, что "российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек".

При этом официальные лица в Польше и Евросоюзе позже заявили, что они считают, что одна ракета была выпущена украинской ПВО, сбилась с курса и упала в Польше.

При этом предыдущее сообщение AP, посланное тысячам СМИ по всему миру, свидетельствовало о новой эскалации российского вторжения в Украину. Так, Польша является членом НАТО, и нападение России на ее территорию могло вызвать военный ответ Запада в соответствии с положениями организации о взаимной самообороне.

Через день AP заменила свою историю со ссылкой на неназванного американского чиновника исправлением. В нем говорится, что его анонимный источник ошибался, и что "дальнейшие сообщения показали, что ракеты были российского производства и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от нападения России".

"Суровые редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии AP как независимой новостной организации. Чтобы наши отчеты были точными, честными и основанными на фактах, мы соблюдаем эти стандарты и обеспечиваем их соблюдение, в частности по использованию анонимных источников. Если наши стандарты нарушаются, мы должны принять меры, необходимые для защиты целостности новостей. Мы не принимаем эти решения легкомысленно, и они не основываются на единичных инцидентах", - сказала спикер AP Лорен Истон.

Кроме того, внутренняя коммуникация AP, просмотренная The Post, свидетельствует об определенной неразберихе и недоразумении во время подготовки ошибочного отчета.

ЛаПорта поделился комментарием американского чиновника в электронном сообщении. Редактор немедленно спросил, должен ли AP опубликовать сообщение, или потребуется подтверждение из другого источника и/или Польши. После дальнейшего обсуждения второй редактор выступил за публикацию, добавив: "Я не могу представить, что сотрудник разведки США ошибся в этом".

Но представитель Associated Press, знакомый с разговорами вокруг этой истории, сказал, что ЛаПорта также сообщил своим редакторам, что старший менеджер уже проверил источник, оставляя впечатление, что источник информации был одобрен. Хотя этот редактор подписывался под предыдущими историями, используя источник ЛаПорта, редактор не высказался об истории с ракетой.

Истон сказала, что организация не предусматривает никаких дисциплинарных мер для привлеченных редакторов.