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В АСС сделали заявление по экспортному регулированию для масличных культур

Украина, Среда 16 июля 2025 11:59
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В АСС сделали заявление по экспортному регулированию для масличных культур Фото: в АСС сделали заявление по экспортному регулированию для масличных культур (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Международный бизнес, объединенный Американской торговой палатой в Украине, обеспокоен текущими заявлениями и коммуникацией некоторых субъектов законодательной инициативы относительно намерений ввести экспортные пошлины на масличные культуры, а именно, на сою и рапс. Палата выступает категорически против таких мер и практик.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Американской торговой палаты (АСС).

Как отмечается, они нарушают правила рыночной конкуренции, не соответствуют евроинтеграционному курсу Украины и ставят в неравное положение международных трейдеров среди других игроков рынка, которые являются ведущими иностранными инвесторами в экономику Украины и продолжают свою операционную деятельность в условиях военного положения.

  • Украина является ведущим поставщиком сои и рапса в Европейский Союз, соответственно, ключевыми рисками в случае введения экспортных пошлин для масличных культур является следующее:
  • Финансовые потери агропроизводителей - опыт 2017 года показал, что пошлины не стимулируют переработку, а наоборот - создают финансовые потери для аграрных производителей и приводят к сокращению посевов масличных культур.
  • Меры, противоречащие евроинтеграционному курсу Украины - введение экспортных пошлин на масличные культуры (сою и рапс) противоречат статье 31 Соглашения между Украиной и ЕС, согласно которой запрещено ограничение на экспорт.
  • Риск зеркальных мер со стороны ЕС - возможно введение ограничений на украинский экспорт, в частности соевого и рапсового масла, шрота, пшеницы, кукурузы, яиц, сахара и др.

"Американская торговая палата в очередной раз призывает народных депутатов не поддерживать законодательные инициативы, направленные на введение мер экспортного регулирования для масличных культур, а именно экспортной пошлины на сою и рапс, а президента Украины применить право вето к таким инициативам", - говорится в заявлении.

Американская торговая палата является последовательной в своих коммуникациях и неоднократно подчеркивала позицию против введения экспортных пошлин на масличные культуры (сою и рапс).

Она также адресовала свою позицию на самых высоких уровнях ответственным органам государственной власти.

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