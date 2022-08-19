RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В аспіранти замість мобілізації. В університеті Харкова викрили схему

Фото: науковий співробітник заарештований за хабар в 12 тисяч доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Науковий співробітник одного з харківських вишів заарештований при отриманні хабаря в 12 тисяч доларів США за вступ до аспірантури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Як відомо, навчання на денній формі аспірантури дає відстрочку від мобілізації. За даними слідства, науковий співробітник навчального закладу обіцяв за 12 тисяч доларів США сприяти здачі іспитів для зарахування до аспірантури.

Правоохоронці затримали хабарника при отриманні частини від обумовленої суми-7 тисяч доларів США. В цей час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що шахрай з Миколаївської області здавав неіснуючі Квартири для переселенців, які евакуювалися із зони бойових дій. Тепер він піде під суд.

Нагадаємо, в Одесі викрили чиновників і лікарів, які незаконно видавали довідки про непридатність до служби в армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків