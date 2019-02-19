Асад не приїде до окупованого Криму, - посол

Фото: Башар Асад (kremlin.ru)

Асад не приїде на так званий Ялтинський економічний форум

Президент Сирії Башар Асад навряд чи зможе прийняти участь у "Ялтинському міжнародному економічному форумі" у квітні. Про це заявив посол Сирії у Москві Ріяд Хаддад, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Зазначається, що "форум" запланований на 17-20 квітня.

"Я не думаю, що він (Башар Асад, - ред.) буде брати участь (у форумі, ред.)", - сказав дипломат.

Нагадаємо, співголова оргкомітету форуму Андрій Назаров раніше заявляв, що Башар Асад і лідер французьких правих Марін Ле Пен приїдуть на так званий міжнародний Ялтинський економічний форум. Тоді він говорив, що сирійська сторона підтвердила візит після грудневого запрошення Асада відвідати півострів.

Раніше повідомлялося, що Крим за останній рік збільшив експорт зерна в Сирію, що забезпечує анексованому Росією півострову, що перебуває під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президенту Башару Асаду надійні поставки пшениці.

"Принаймні 10 судів поставили мінімум 170 тисяч тонн зерна в Сирії в період з липня 2017 року по травень 2018 року, згідно з портовим данныи і джерел агентства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, зерно з Криму підтримує уряд Асада, оскільки власне сирійське вирощування пшениці постраждало через війни, а виробництво хліба в Сирії субсидує держава.