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Артобстріл Ірпеня та Білої Церкви: розпочато розслідування

Автор: Валерія Поліщук

Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами артобстрілів Ірпеня та Білої Церкви. Розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

За даними слідства, 5 березня російські військові завдали авіаційного удару з винищувача по приватному сектору міста Ірпінь. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Також окупаційні війська підірвали залізничні колії біля залізничного вокзалу Ірпеня, звідки планувалася Евакуація мирного населення. Через обстріли також пошкоджено храм Пресвятої Богородиці.

Крім того, 5 березня в результаті авіаударів окупаційними військами по місту Біла Церква пошкоджено близько 20 житлових будинків.

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Війна Росії проти УкраїниБіла ЦеркваИрпень