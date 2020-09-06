Артилерійський катер "Костопіль" включили до складу ВМС України

Після успішного завершення випробувань до корабельно-катерного складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль". Катер побудований на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському".

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника, розповіли в міністерстві.

"Костопіль" малопомітний для радіолокаційних і інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер обладнаний системою захисту від наведення зброї противника і системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Катер отримав своє ім'я на честь міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк, який героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем 17 березня 2017 року.

Нагадаємо, для посилення обороноздатності України в Азовське море відправлять американські катери типу Mark VI, Україна першою у світі отримає ці катери від Сполучених Штатів Америки.

Крім катерів Mark VI, США продадуть Україні гармати, інфрачервоні радари та інше військове обладнання.