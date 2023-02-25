Артиллерийский обстрел Авдеевки: в ОВА показали последствия вражеских ударов

"За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз - танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне – ранен по меньшей мере 1 человек.

"Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 - опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам изрядно помогло правительство Литвы - он выделил более 700 тысяч евро на новейшее оборудование для школы", - добавил глава области.