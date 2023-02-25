Артиллерийский обстрел Авдеевки: в ОВА показали последствия вражеских ударов

В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли Авдеевку в Донецкой области и разрушили школу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз - танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами", - говорится в сообщении.
Кириленко добавил, что снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне – ранен по меньшей мере 1 человек.
"Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 - опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам изрядно помогло правительство Литвы - он выделил более 700 тысяч евро на новейшее оборудование для школы", - добавил глава области.
Напомним, что в субботу, 25 февраля, россияне по авиации атаковали Авдеевский коксохим в Донецкой области.
Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.
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