"Артиллерийское обескровливание". Данилов назвал приоритетную задачу ВСУ на данный момент

"Одним из приоритетов СОУ (Сил обороны Украины - ред.) на данный момент является, прежде всего, "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ", - написал Данилов.

Также приоритетом является уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов снабжения.

Секретарь СНБО отметил, что такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично. По его словам, показатели уничтожения вражеской техники достигли максимальных показателей с момента начала войны.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, вчера стало известно о деоккупации села Пятихатки Запорожской области.

Также украинские войска имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.