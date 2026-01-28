Не артиллерия: какое российское оружие больше всего угрожает Запорожью

Федоров отметил, что РСЗО "Торнадо-С" имеет дальность более 80 километров, то есть все четыре года войны оккупанты могли бить из этого оружия по городу. Впрочем, они очень редко используют этот тип РСЗО.

"Бывают совершенно разные РСЗО, это такое РСЗО, которое может лететь на 80, на 90, и даже 100 километров. Поэтому враг 3-4 месяца назад использовал именно такой тип РСЗО по Хортицкому району", - сказал он.

В то же время угрозы обстрелов из ствольной артиллерии нет - обычная артиллерия максимально отодвинута оккупантами от фронта, чтобы не стать мишенью для FPV-дронов.

Россияне, по словам Федорова, пытаются продвигаться на территории области, в том числе и для того, чтобы взять под обстрел часть Запорожья. Однако уже более месяца они не имеют успеха, таким образом наступление врага фактически удалось остановить.

Главной опасностью для Запорожья сейчас являются не артиллерийские обстрелы, а дроны. Россияне активно пытаются терроризировать областной центр ударными "Шахедами" и более дешевыми "Молниями". Более 90% последних уничтожается еще на подлете к городу.