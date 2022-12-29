Артиллеристы уничтожили два "Града" россиян на Донецком направлении (видео)

Украинские военные уничтожили две российские установки БМ "Град". Произошло это на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Как результат у рашистов минус два БМ-21. Количество ликвидированной живой силы противника уточняется", - говорят военные.

Как рассказывают военные, противника обнаружила аэроразведка, позже передавшая координаты куда следует.

"На днях на Донецком направлении артиллеристы одесской бригады морской пехоты уничтожили две враждебные реактивные системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 104 560 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.