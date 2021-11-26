"Артемсіль" поскаржилася до МІУ на УЗ: зривають терміни доставки

"На сьогоднішній день на ДП "Артемсіль" критична ситуація із забезпеченням рудників вагонами "Укрзалізниці", які мають право транспортувати сіль до країн СНД. Так, у жовтні, при заявці на 202 криті вагони, нам подали лише 74 вагони, або 36% від заявки", - говориться в повідомленні.

При цьому, як наголошує "Артемсіль" у зверненні, вартість тарифів на перевезення постійно зростає. Так, після збільшення коефіцієнтів до збірника тарифів та збільшення ставки плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", вартість перевезень до Польщі збільшилася на 42,3%, до Румунії - 45,4%, до Угорщини - 42,3%, а до Словаччини - 41,7%.

"Тепер же до цих проблем приєдналася і нещодавня заборона на перевезення солі до Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі та країн Балтії у вагонах власності "Укрзалізниці". Тепер у ДП "Артемсіль" немає можливості виконати свої контракти перед клієнтами з цих країн. У свою чергу це може призвести до втрати ринків збуту та накладення штрафних санкцій на підприємство", - вказують на підприємстві.

У компанії зазначають, що через цю ситуацію існує ризик зриву виконання плану виробництва у листопаді та за 2021 рік загалом. Також існує загроза невиконання контрактних зобов'язань, втрати зовнішніх ринків та зменшення прибутковості підприємства.